Ранними зерновыми и зернобобовыми в Украине засеяно более 2 млн га - 75% от прогноза

Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на территории более 2 млн га, что составляет 75% от прогноза.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюк.

«На сегодня сев проводится практически во всех регионах Украины. 8 областей сев завершили. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур проведен на площади более 2 млн га, или 75% от прогноза сева ранних яровых культур», - сказал министр.

По его словам, аграрии полностью обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и топливом. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 95,5% озимых, поэтому в пересеве нуждаются в 4 раза меньше площадей, чем в 2012 году.

«На сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 95,5% площадей озимых. Если нам и придется пересевать озимые, то только на площади 500 тыс. га. Для сравнения: в прошлом году мы пересевали около 2 млн га», - отметил он.

Однако, по словам главы Минагропрода, в связи с поздней весной возник ряд проблем, среди которых он назвал задержку вегетации озимых почти на 3 недели, усиление поражения озимых грибковыми болезнями, опоздание по календарным срокам сева яровых культур в северных и западных регионах страны.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.