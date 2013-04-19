АМКУ разрешил «Мироновскому хлебопродукту» приобрести агрохолдинг в России

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Raftan Holding Limited (Кипр), офшорной компании, управляющей корпоративными правами крупнейшего производителя курятины в Украине «Мироновского хлебопродукта» (МХП), на приобретение контрольного пакета акций российского агрохолдинга «Воронеж Агро Холдинг», сообщил комитет.

Согласно сообщению, Raftan Holding Limited получает право на приобретение пакета акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления российской компании.

Как сообщал УНИАН, ранее МХП заявлял о намерении приобрести агрокомпанию в России с земельным банком 40 тыс. га.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% – с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.