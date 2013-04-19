Присяжнюк настаивает на продлении льгот аграриям до 2018 года

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк намерен настаивать на продлении льготного режима налогообложения аграриев до 1 января 2018 года, предлагая таким образом ввести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс.

Об этом министр заявил, выступая на заседании Верховной Рады.

«Я предлагаю вести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс относительно специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость», - отметил Н.Присяжнюк, уточнив, что Министерство аграрной политики и продовольствия уже направило письма ко всем заинтересованным ведомствам и министерствам

При этом министр уточнил, что за время действия моратория аграрный бизнес сможет подготовиться к переходу на общую систему налогообложения с 1 января 2018 года

Как сообщал УНИАН, ранее Мингагропрод отмечал, что за время действия спецрежима налогообложения удвоилось производство валовой продукции сельского хозяйства, в результате чего значительно возросли поступления в бюджет от предприятий АПК. Так, в 2012 году аграрии перечислили в бюджет 42 млрд грн, что на 4,8% больше, чем в 2011 году.

В марте десять аграрных ассоциаций Украины направили письмо к властям с просьбой содействовать сохранению фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот по уплате налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей, поскольку их отмена приведет к стагнации аграрного сектора страны. По их подсчетам, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%, а сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.

Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавочную стоимость и налога на прибыль предприятия.

Льготное налогообложение для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года.

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