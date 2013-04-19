Беларусь закрыла рынок для украинских кондитерских изделий

Остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий в размерах до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

Об этом УНИАН сообщил глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк.

«Наши грузы попали под усиленный таможенный осмотр. На сегодня уже с начала месяца наш экспорт в Белоруссию заблокирован полностью. Потери составят 40-50 млн грн», - сказал А.Балдинюк.

По его словам, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

«Законодательство позволяет им проводить такие осмотры, но на самом деле все понимают, что речь идет не о необходимом осмотре, а о нетарифном методе ограничения экспорта наших продуктов на белорусский рынок. Этот инструмент полностью противоречит инструментарию честной, открытой конкуренции. Это попытки не допустить нашу продукцию», - уверен А. Балдинюк.

При этом он акцентирует внимание на том, что пасхальные праздники являются одним из пиков продаж кондитерских изделий, поэтому ограничение экспорта именно в этот период является наиболее болезненным для производителей.

«Дело в том, что сейчас пик продаж, потом после Пасхи они могут открыть границу, но потом на рынке начнется затишье. Даже если за несколько дней до Пасхи они откроют, мы все равно не успеем доставить свой товар в торговые точки», - отмечает глава «Укркондпрома».

А.Балдинюк также проинформировал, что в апреле украинские кондитеры планировали поставить на рынки Белоруссии 3 тыс. тонн сладких изделий.

Справка УНИАН. Выручка производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Белоруссии в 2012 году составила 1,5 млрд грн.