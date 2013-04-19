УКАБ: капитализация украинских аграрных компаний сократилась на 12%

Капитализация украинских аграрных компаний к середине апреля текущего года сократилась до 5,55 млрд долл., что на 12% меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Согласно сообщению, сейчас на рынке закрепился тренд к снижению стоимости акций отечественных сельхозпредприятий.

«Для фондовых рынков колебания являются нормальным явлением, но капитализация украинских агропродовольственных компаний в течение последнего года, если смотреть на промежуточные августовские и ноябрьские показатели, неуклонно снижается», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков Тараса Высоцкого.

В ассоциации отметили, что такое снижение капитализации аграрных компаний равно потере 6,3 млрд грн, или 30% размера прибыли, полученной ими в 2012 году.

Как сообщал УНИАН,украинские агропромышленные компании имеют небольшие шансы на удачное первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже в нынешних условиях из-за сохраняющегося негативного новостного фона от уже котирующихся на рынке украинских агрофирм.