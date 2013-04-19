Fitch присвоил евробондам агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В»

Рейтинговое агентство Fitch присвоило 5-летним евробондам агрохолдинга «Мрия» на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «R4».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, Fitch ожидает, что выручка от выпуска облигаций поможет продолжить погашение задолженности «Мрии», повысив при этом уровень общей ликвидности компании. В агентстве также отмечают, что часть средств от нового выпуска облигаций будет направлена на рефинансирование части ранее выпущенных евробондов на 250 млн долл. со сроком погашения в 2016 году. Оставшиеся финансовые ресурсы будут направлены на погашение других долгов холдинга, новые капиталовложения и поддержку оборотного капитала в течение года.

В агентстве также отметили, что изменений в дивидендной политике «Мрии» не прогнозируется, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, выплачиваться не будут.

Как сообщал УНИАН, в апреле агрохолдинг «Мрия» разместил евробонды на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, хотя ранее источник сообщил УНИАН, что компания планирует разместить еврооблигации на сумму 350 млн долл. с ориентиром доходности 9,0%.

В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому планирующемуся выпуску евробондов агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4», а агентство Fitch - рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы.

Агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBITDA агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBITDA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур. Земельный банк компании составляет 298 тыс. га.

Агрохолдинг, контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.