Присяжнюк попросил депутатов увеличить расходы на АПК

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк призвал народных депутатов увеличить расходы из государственного бюджета на агропромышленный комплекс на 1 млрд грн, поскольку сейчас на поддержку отрасли из бюджета планируется выделить 8,1 млрд грн, что на 2,2 млрд грн меньше, чем в 2012 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Учитывая нехватку средств общего фонда и пользуясь случаем, прошу поддержки народных депутатов при внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» относительно увеличения расходов на программы поддержки АПК на 1 миллиард гривен», - цитирует пресс-служба главу Мингаропрода.

Министр отметил, что в бюджете текущего года по основным программам поддержки АПК предусмотрено только 91,8 млн грн. Также он сообщил, что уже второй год подряд государственная финансовая помощь предоставляется в первую очередь малым и средним товаропроизводителям. И эта политика будет продолжена.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод сообщал о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой увеличить финансовую поддержку.