Заявления о возможном срыве конгресса пчеловодов беспочвенны - оргкомитет

Организационный комитет 43-го Международного конгресса пчеловодов «Апимондия 2013», который состоится в Киеве 29 сентября – 4 октября 2013 года, считает беспочвенными обвинения группы лиц в возможном срыве мероприятия и усматривает в их действиях попытку захвата контроля над конгрессом.

Об этом УНИАН сообщили в организационном комитете 43-го Международного конгресса «Апимондия 2013».

«Организация конгресса осуществляется с сентября 2009 года. Но вдруг сейчас, за 5 месяцев, когда вся работа уже осуществлена, появляется группа лиц, которая заявляет о том, что оргкомитет, который работает 4 года, является нелегитимным. Мы трактуем это однозначно как попытку рейдерского захвата. Организационным комитетом будут приняты соответствующие меры, и оценку действиям этих людей будут давать правоохранительные органы», - отмечает координатор коммуникаций организационного комитета «Апимондии 2013» Юрий Рифяк.

По словам пресс-секретаря конгресса Ярослава Гадзинского, проведению «Апимондии 2013» сейчас ничего не угрожает.

«Мы не хотим концентрироваться на скандалах, а хотим работать над организацией конгресса. Жиль Ратиа (президент Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций – УНИАН) во время визита в Украину высказал удовлетворение состоянием подготовки, поэтому «Апимондии 2013» ничего не угрожает», - заверил Я.Гадзинский.

По его словам, представители общественных организаций, которые выразили негодование относительно подготовки к «Апимондии 2013», давно не являются членами этих организаций и ставят своей целью срыв конгресса. При этом Я.Гадзинский отмечает, что обвинение в дороговизне участия в мероприятии также не соответствует действительности.

«У нас на 43-м конгрессе выходит самая низкая цена. Если сравнить с Австралией, Аргентиной, Францией, в которых проводились подобные конгрессы, то у нас стоимость участия для пчеловода составляет 26 евро».

Как сообщал УНИАН, представители общественных организаций «Союз пасечников Украины» и «Братство пчеловодов Украины» заявили о возможном срыве 43-го международного конгресса пчеловодов «Апимондия 2013» из-за непрозрачной деятельности его организаторов.

При этом они отметили, что организационный комитет установил слишком высокую цену для пчеловодов за участие в «Апимондии 2013», которая в пересчете на оптовую цену меда составляет более 400 кг за стенд. В среднем за 1 кв. метр выставочной площади пасечникам придется заплатить около 300 евро.

Справка УНИАН. Апимондия – это международная федерация пчеловодческих объединений. Создана в 1949 году. Центр находится в Риме.

В ходе 43-го международного конгресса «Апимондия 2013» Киев планируют посетить более 12 тыс. участников со всего мира. Научная программа конгресса пройдет под общим названием «За пределы улья: пчеловодство и глобальные вызовы» и будет посвящена изучению потенциала пчеловодческой отрасли в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством сегодня. Научная программа включает: 7 пленарных заседаний научных комиссий Апимондии, 5 пленарных заседаний континентальных комиссий Апимондии, которые будут представлять пять частей света, 16 тематических симпозиумов в рамках деятельности семи научных комиссий Апимондии и 4 круглых стола по актуальным вопросам и проблемам пчеловодства.