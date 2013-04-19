Industrial Milk Company закончил 2012 год с прибылью 18,7 млн евро

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей молока агрохолдинг Industrial Milk Company в прошлом году получил 18,715 млн евро чистой прибыли, что на 8%, или на 1,4 млн евро, больше, чем в предыдущем году.

Об этом компания сообщила в консолидированном отчете за прошлый год на Варшавской фондовой бирже.

Валовая прибыль увеличилась до 34,8 с 27,7 млн евро (+25%) на фоне роста операционной прибыли на 24% - до 23,7 млн евро.

Выручка компании за этот же период выросла в 3,7 раза - до 75,3 млн евро.

IMC также отметила, что без учета однократных факторов в прошлом году получила 19,5 млн евро чистой прибыли (+4%), 24,6 млн евро операционной прибыли (+19%) и 32,01 млн евро прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации EBITDA (+25%)

Компания также сообщила о росте всех активов на конец прошлого года на 76% - до 244,5 млн евро с 138,7 млн евро на конец 2011 года.

Обязательства компании за этот же период выросли почти в 4 раза - до 116,5 млн евро, 68,4 млн евро из которых составляли кратковременные обязательства.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, финансовые результаты IMC в целом совпали с экспертными прогнозами, однако чистая прибыль и EBITDA оказались ниже предполагаемых показателей.

«Объявленная чистая выручка совпала с нашим прогнозом в размере 74,6 млн долл. (+157% г/г), тогда как EBITDA и чистая прибыль оказались ниже наших прогнозов в размере 36,0 млн долл. (+48%) и 22,3 млн долл. (+28%), соответственно, из-за более высоких, чем ожидалось, прочих операционных расходов в размере 6,2 млн долл. (по сравнению с прогнозировавшимися 3,4 млн долл.) в результате понесения убытка в сумме 2,8 млн долл. в связи с начислением НДС по экспортным операциям. Между тем, прогнозы компании по росту выручки и EBITDA на 2013 г. подкрепляют наш прогноз по прибыли на 2013 г. в размере 192 млн долл. (+91% г/г) и EBITDA - 63,4 млн долл. (+98% г/г)» - комментирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале аналитики брокерской компании польского отделения ING ухудшили прогноз чистой прибыли Industrial Milk Company в прошлом году - из-за слабых продаж во второй половине года - до 21 млн с прогнозируемых ранее 30,9 млн долл.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 17% - до 17,3 млн евро на фоне уменьшения выручки на 16% - до 29,1 млн евро.

За три предыдущих года чистая прибыль IMC варьировалась в пределах от 1,6 до 14,8 млн евро, а выручка – в пределах 20,2-34,8 млн евро.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году Industrial Milk Company, кроме производства молока, занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур. По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн.

По последним данным, 59,08% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.