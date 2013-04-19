Янукович подписал изменения в госбюджет по созданию условий для кредитования АПК

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно создания благоприятных условий для развития системы кредитования агропромышленного комплекса).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом вносятся изменения в статьи 1, 5 и 15 и дополнения №1, №2, №3 и №9 к закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Таким образом, в статье 1 на 2013 год определяются доходы государственного бюджета в сумме 363 084 944,1 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда - в сумме 315 479 183,6 тыс. грн и доходы специального фонда - в сумме 47 605 760,5 тыс. грн, согласно дополнению № 1 к данному закону.

Расходы государственного бюджета Украины в сумме 412 368 205,7 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - в сумме 363 884 469,8 тыс. грн и расходы специального фонда - в сумме 48 483 735,9 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета Украины определяется в сумме 50 584 845 тыс. грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда – 44 534 536,9 тыс. грн и предельный объем дефицита специального фонда - в сумме 6 050 308,1 тыс. грн, согласно дополнению № 2 к данному закону.

В статье 5 определяется на 31 декабря 2013 года предельный объем государственного долга в сумме 483 084 829 тыс. грн.

Статья 15 устанавливает, что Национальный банк Украины в 2013 году ежеквартально перечисляет в государственный бюджет средства в сумме 4000 000 тыс. грн на общую сумму не менее 16 254 800 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, данный закон был принят 4 апреля на «выездном заседании» Верховной Рады на Банковой.

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