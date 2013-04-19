Банкир: приоритетные направления для кредитования - агросектор и розничная торговля

Приоритетными направлениями для кредитования в настоящее время являются аграрный сектор и розничная торговля, темпы роста по которым в первом квартале 2013 года составили 5,8% и 13% соответственно.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка «Надра», такое мнение высказал председатель правления банка Дмитрий Зинков.

По мнению эксперта, несмотря на рост объемов банковского кредитования, его темпы еще не вышли на докризисный уровень. «Высокие процентные ставки и короткие сроки получения кредитов (преимущественно до одного года) затрудняют доступ компаниям к кредитным ресурсам», - сказал Д.Зинков.

По его словам, из-за падения темпов производства в промышленных отраслях в последнее время (-5% по итогам первого квартала), компаниям – представителям таких отраслей также сложно получить кредитные ресурсы. При этом, как сообщил эксперт, компании-экспортеры, имеющие постоянный доступ к валютной выручке, могут себе позволить относительно дешевые валютные кредиты.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-марте 2013 года составила 3,1 млн грн, при этом объем общих активов банков с начала текущего года вырос на 16 млрд грн, преимущественно за счет кредитования экономики, объем которого за указанный период увеличился на 10 млрд грн.

По данным Госстата, спад промышленного производства в Украине в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года составил 5,2%, по сравнению с февралем 2013 года промпроизводство выросло на 11%, а по итогам января-марта 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 5%.