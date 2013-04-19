АМКУ рекомендует не повышать цены на яйца в период пасхальных праздников

Антимонопольный комитет Украины рекомендует основным производителям-птицефабрикам и специализированным сетям торговли пищевыми продуктами воздержаться от необоснованных цен на яйца в период майских праздников, сообщила пресс-служба комитета.

Согласно сообщению, АМКУ предоставил рекомендации 30 компаниям, которые производят наибольшее количество куриных яиц, призвав их не устанавливать оптово-отпускных цен на эту продукцию, превышающих экономически обоснованный уровень. АМКУ также рекомендовал 19 торговым сетям не повышать розничные цены на яйца и не совершать действий, которые могут повлечь за собой такое повышение.

Как сообщал УНИАН, в Союзе птицеводов Украины считают, что накануне пасхальных праздников цены на яйца могут вырасти на 20%, однако вскоре после праздников они снова стабилизируются.