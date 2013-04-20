Пересмотр льгот для аграриев не приведет к повышению цен на продукты питания - Клименко

Пересмотр льгот для украинских сельхозпроизводителей не приведет к повышению цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, отвечая на вопрос о возможности отмены льгот для аграриев и, в частности, отмены фиксированного сельскохозяйственного налога.

Министр признал необходимость реформирования налоговой политики государства в сфере аграрного сектора, однако призвал не политизировать этот вопрос. А.Клименко добавил, что для пересмотра льгот создана трехсторонняя комиссия, в которую входят специалисты Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства доходов и сборов Украины. По его словам, сейчас эта комиссия проводит инвентаризацию льгот для того, чтобы выявить не эффективные и не развивающие дотации.

А.Клименко подчеркнул, что вопрос пересмотра льгот в аграрном секторе будет решаться в тесном взаимодействии с сельхозпроизводителями, и не приведет к повышению цен. Министр также выразил убеждение, что любые льготы должны стимулировать производство, а не приводить к его стагнации.

“Мы это сделаем согласованно с бизнесом и с теми предприятиями, которые формируют данный сектор. Мы сделаем это согласованно с Министерством агропромышленного комплекса, и мы это сделаем таким образом, что для потребителя не будет никакого повышения цен на продукцию, а отрасль будет иметь такую же динамику развития, как сегодня”, - подчеркнул А.Клименко, говоря о сельскохозяйственных льготах.

По его мнению, аграрный сектор экономики Украины является одним из самых сильных.

“Развитие сельскохозяйственной отрасли для Украины является той точкой роста, которую мы, как правительство, должны стимулировать, чтобы улучшать наши позиции. Это наша сильная сторона”, - отметил А.Клименко.