Глава Госземагентства назвал две причины, мешающие работе Земельного банка

Глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Тимченко назвал две причины, которые сегодня мешают более полноценной работе Земельного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тимченко сообщил на пресс-конференции в Донецке после совместного совещания Министерства юстиции Украины, Государственной регистрационной службы Украины и Государственного агентства земельных ресурсов Украины, на котором рассматривались актуальные вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

«Земельный банк уже зарегистрирован и начал свою работу. Полноценной его работе мешают два фактора: не принят Закон об обороте земель и не проведена инвентаризация земель государственной собственности сельхозназначения, которая войдет в основной фонд Земельного банка», - сказал С.Тимченко.

Но, он выразил надежду, что Верховная Рада Украины все же скоро примет необходимый закон, а деньги в бюджете на приватизацию земли также уже заложены и начнут работать.

«В этом году бюджет уже предусмотрел деньги на инвентаризацию земли, а что касается закона, то думаю, что в первом полугодии этот закон будет принят», - заключил глава Госземагентства.