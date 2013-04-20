Янукович: земельная реформа «заморожена» из-за отсутствия консенсуса между политсилами

Главным заданием в ходе проведения земельной реформы является учет интересов владельцев земельных паев.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с жителями с. Новые Петровцы Киевской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы хотим сделать так, чтобы не пострадали владельцы земельных паев. Это главный вопрос», - сказал Президент.

В.Янукович отметил, что пока земельная реформа «заморожена» из-за отсутствия консенсуса между разными политическими силами.

В то же время, по его словам, уже начал работать земельный кадастр и ведется учет земли. «Мы постепенно движемся вперед», - заверил Президент.

По убеждению главы государства, важным вопросом является функционирование Земельного банка, где владельцы паев смогут получать дивиденды. «Земля никогда не будет дешевле», - подчеркнул В.Янукович.