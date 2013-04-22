Закон об обороте земель унормирует отношения владельца и арендатора - Присяжнюк

Принятие закона об обороте земель окончательно унормирует в Украине правовые отношения между владельцем земли и ее арендатором, сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк журналистам в Красноборском лесничестве Радомышльского гослесхоза Житомирской области во время акции Государственного агентства лесных ресурсов Украины "Будущее леса – в твоих руках".

«Основные параграфы законопроекта об обороте земель уже обсуждаются. Пока мы спешить с принятием данного закона не будем, чтобы не сделать ошибки», - сказал Н.Присяжнюк. Также министр подчеркнул, что этот законопроект улучшат для того, чтобы он обеспечивал полноценный оборот земли в Украине. Кроме того, этот законопроект призван гарантировать владельцу земельного пая получение долгосрочной земельной оплаты. Министр отметил, что инвестор, в свою очередь, должен гарантированно иметь все права на аренду земли, «Мы в министерстве думаем над тем, чтобы инвестор мог гарантированно инвестировать средства, как минимум, на 7 лет», - добавил Н.Присяжнюк.

Он выразил надежду, что Верховная Рада Украины вскоре примет данный закон.

Н.Присяжнюк считает, что после принятия соответствующего закона приток инвестиций в Украину значительно возрастет.

"Кроме данного закона, мы введем еще ряд других, которые дадут возможность инвесторам работать на земле. Речь идет о законе о складских расписках, законе о зерновом гарантийном фонде и других, которые дадут возможность эффективно использовать земельный ресурс в Украине", - отметил Н.Присяжнюк и добавил: «Как там ни было, мы сегодня имеем валовое сельскохозяйственное производство, структурированные компании, но нам в государстве крайне необходимо поддержать и единоличников, сделав так, чтобы от собственности на землю крестьянин получал достойную прибыль".

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов 5 апреля опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно законопроекту, покупать сельхозземли могут граждане Украины, которые на протяжении трех лет проживают в местности, на территории которой продается земельный участок (совет, район), которые хотят преимущественно собственным или семейным трудом вести самостоятельное товарное сельхозпроизводство, имеют опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства. Кроме граждан, покупателями сельхозземель могут быть государство в лице органов исполнительной власти; территориальные общины в лице сельских, поселковых, городских советов и Государственный земельный банк. Юридических лиц в списке тех, кто имеет право на покупку земли, нет.

Правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте до июля 2013 года.

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