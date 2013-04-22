Борщевой набор за неделю подорожал на 30% - эксперты

Плодоовощной индекс «АПК-Информ: овощи и фрукты» на предыдущей неделе вырос еще на 6,4% после роста на 63,2% за предыдущие три недели. Таким образом, стремительный рост стоимости плодоовощной корзины украинца продолжается, хотя его темпы несколько замедлились. Об этом сообщает «АПК-Информ».

«По-прежнему, быстрее всего росли цены на овощи борщевого набора, который за неделю подорожал еще на 30%. При этом цены на картофель были практически стабильными, а быстрее всего дорожал лук», - сообщает Татьяна Гетьман, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». «Стоит сказать, что текущая неделя будет хорошей возможностью для большинства фермеров реализовать значительные объемы запасов овощей и картофеля урожая 2012 года. Однако слишком быстрый рост цен на них в последние четыре недели может помешать нашим производителям воспользоваться предпраздничным всплеском спроса в России и экспортировать туда значительные объемы продукции», - продолжает эксперт.

Эксперты отмечают также, что на прошлой неделе продолжилась тенденция роста цен на яблоки. Таким образом, средняя цена на яблоко за неделю впервые в этом сезоне превысила прошлогодний уровень. Кроме того, на прошлой неделе резко подорожал тепличный огурец и незначительно подешевел тепличный томат.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозировало, что розничные цены на овощи из «борщевого» набора останутся стабильными, хотя и будут ниже прошлогодних.

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