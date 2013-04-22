Ovostar Union в 1-м квартале увеличил производство яиц на 23%

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union в первом квартале текущего года произвела 214 млн штук яиц, что на 40 млн штук, или на 23% больше показателей первых трех месяцев прошлого года.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, за первые три месяца Ovostar продал 127 млн штук яиц в сравнении с 124 млн штук в первом квартале прошлого года.

Компания отметила, что увеличила продажи яиц за границу в годовом выражении в 2,4 раза - до 12 млн штук.

"В 1 квартале 2013 года цена продажи яйца уменьшилась на 2% - до 0,706 грн за штуку (без НДС) в сравнении с 0,718 грн в первом квартале 2012 года", - отметила компания.

Ovostar также сообщил об увеличении поголовья кур и цыплят на 28% - до 4,32 млн голов, отметив, что количество кур-несушек выросло на 33% - до 3,34 млн.

Компания также отметила, что в первом квартале текущего года ей удалось увеличить продажи жидких яичных продуктов на 92% - до 346 тыс. тонн, а продажи сухих яичных продуктов - на 61%, до 1,639 тыс. тонн.

По данным компании, средняя цена продажи сухих яичных продуктов выросла за этот период на 8% - до 46,18 грн/кг, в то время как цена продажи жидких - снизилась на 2%, до 15,54 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Ovostar продал 445 млн штук яиц (+1,5% к 2011 году), а также 5 тыс. тонн сухих и 1,4 тыс. тонн жидких яичных продуктов, что соответственно на 24% и 5% больше, чем годом ранее.

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Справка УНИАН. Входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar около 70% своей выручки получает от продажи яиц. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».

По последним данным, главные акционеры компании бизнесмены Борис Беликов и Виталий Вересенко контролируют 75% пакет акций. Также бумагами компании владеет польский пенсионный фонд Generali OFE (12,15%) и Aviva OFE - 5,02%. Остальные акции - free float.