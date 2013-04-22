В Николаевском порту построят завод по переработке масличных

Транснациональная агрокомпания Bunge намерена построить завод по переработке масличных мощностью 2,4 тыс. тонн маслосемян в сутки в Николаевском порту, а также расширить мощности имеющегося там зернового терминала, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, целью подобного расширения бизнеса является обеспечение растущих потребностей экспортного рынка.

По словам исполнительного директора Bunge в Европе, странах Ближнего Востока и Африки Тонни Йенсена, реализация указанных проектов усилит лидерство компании на мировом рынке масличных культур и логистики.

«Новый промышленный комплекс в Николаевском порту усилит мировое лидерство Bunge в сфере переработки масличных и логистики. Инвестиции в новые перерабатывающие и логистические мощности в Николаеве подтверждают наши твердые намерения оставаться в Украине одним из основных игроков, работающих здесь на долгосрочной основе», - цитирует пресс-служба Т.Йенсена.

Сроки строительства и размер инвестиций пресс-служба не уточняет.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года компания Bunge ввела вторую очередь зернового терминала в Николаевском морском торговом порту, что позволило увеличить мощность терминала на 33,3% - до 4 млн тонн зерна в год.

Справка УНИАН. Bunge Limited является ведущей мировой компанией, работающей в сфере агробизнеса и продуктов питания. Компания осуществляет деятельность в более чем 40 странах мира, количество ее сотрудников достигает 35 тысяч человек.

На украинском рынке продукция Bunge представлена под торговой маркой «Олейна».