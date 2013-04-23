Решение о дополнительном экспорте пшеницы может быть принято на этой неделе

Решение о дополнительном экспорте пшеницы из Украины, которое было отложено в связи со сложными погодными условиями и необходимостью подсчета зернового баланса, может быть принято уже на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в интервью журналистам во вторник.

Напомним, ранее планировалось возобновить экспорт пшеницы после 10 апреля.

«Мы на этой неделе собираем совет экспортеров, на котором еще раз пересмотрим балансы, но на сегодняшний день мы видим, что мы можем сегодня отпустить в свободный экспорт продовольственную пшеницу», - сказал Н.Присяжюк.

Министр также уточнил, что объем дополнительного экспорта зависит от потребности на внешнем рынке и возможностей его поставки.

Как сообщал УНИАН, решение об ограничении экспорта пшеницы из Украины было принято в связи с тем, что возможности ее поставки на внешние рынки были почти исчерпаны, поэтому экспортировать пшеницу имели право только те компании, которые закупают зерно у Аграрного фонда.

Вместе с тем, Министерство аграрной политики и продовольствия согласовало с зернотрейдерами возможность дополнительного экспорта 300 тыс. тонн пшеницы.

По информации Минагропрода, Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.), по состоянию на 22 апреля, поставила на внешние рынки 20,5 млн тонн зерновых, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, при этом объем поставок зерна с начала апреля составил 1,05 млн тонн.

Экспорт пшеницы к указанной дате составил 6,46 млн тонн, в том числе 5,56 млн тонн продовольственной и 0,9 млн тонн фуражной пшеницы. При этом с начала апреля Украина поставила на внешние рынки 0,17 млн тонн пшеницы.

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