ЕБРР поможет Минагропроду усовершенствовать госрегулирование молочной отрасли

Европейский банк реконструкции и развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО, от англ. Food and Agriculture Organization) и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерены объединить усилия для усовершенствования законодательства, регулирующего молочную отрасль Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители указанных организаций на пресс-конференции во вторник.

В рамках сотрудничества международные организации, министерство и представители основных отраслевых ассоциаций планируют создать рабочую группу, которая должна будет проанализировать действующее законодательство, регулирующее молочный сектор Украины, и выработать профессиональные рекомендации по принятию новых законов.

Кроме того, группа будет рассматривать вопросы, связанные с оценкой инвестиционных потребностей молочной отрасли, модернизации молочных предприятий, повышением качества сырого молока и общего повышения стандартов в молочной отрасли для обеспечения конкурентоспособности Украины на мировом уровне.

По словам директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера, для реализации этих задач банк не исключает возможности инвестирования в молочную отрасль Украины.

«ЕБРР может присоединиться к финансированию и через привлечение инвестиций поднять стандарты (качества молока – УНИАН). Но это не только деньги, но и техническая поддержка», - сообщил Ш.Аджунер.

Однако в какие проекты ЕБРР готов направить инвестиции, он не уточнил.

Как сообщал ранее УНИАН, по информации Госстата, производство молока в Украине в І квартале 2013 года выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 212 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов выросло на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 31 марта 2013 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,63 млрд евро в рамках 337 проектов в Украине.

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