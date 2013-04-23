Введение в Украине минимальных цен на молоко может быть неэффективным – Присяжнюк

Введение в Украине минимальных закупочных цен на молоко, которое было инициировано рядом депутатов, является неэффективной мерой, поэтому принятие подобных решений нецелесообразно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Я сторонник той позиции, что цену должен диктовать экономический рычаг, то есть спрос. Что касается административного рычага - минимальной цены, то, я думаю, что он может быть неэффективным», - сказал министр.

При этом Н.Присяжнюк сообщил, что он намерен обратиться к профильным ассоциациям с просьбой не создавать монополии в тех или иных сырьевых зонах и, тем самым, устанавливать закупочные цены на молоко.

Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты внесли законопроект (№2172, зарегистрирован 4 февраля 2013 года), которым предложили ввести государственное регулирование минимальных закупочных цен на молоко. Согласно законопроекту, Кабинет министров должен получить право устанавливать минимальный уровень закупочных цен на сырое молоко в определенные календарные периоды.

В августе 2012 года Кабмин установил минимальную закупочную цену у населения на молоко второго сорта базисной жирности на уровне 2,20 грн/кг (без НДС). Эта норма действовала до конца 2012 года.

По информации Госстата, производство молока в Украине в І квартале 2013 года выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 212 тыс. тонн.

В 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов выросло на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

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