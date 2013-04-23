Industrial Milk company вложит в свое развитие в 2013 году до 50 млн долл.

Варшава. Украинский агропромышленный холдинг "Индустриальная молочная компания" (Industrial Milk company, IMC) планирует в текущем году инвестировать в свое развитие 46-50 млн долл. в справнении с 61 млн долл. в прошлом году.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, холдинг планирует инвестировать средства в увеличение земельного банка на 16-20 тыс. га, элеваторных мощностей - до 55 тыс. с 34 тыс. тонн в Сумах, а также покупку новой современной техники.

Компания планирует реализовать инвестиционную программу за счет собственних и кредитных средств.

При этом, cогласно сообщению, IMC планирует не превысить соотношение чистого долга к EBIDTA в 2,5 раза.

Холдинг также отметил, что планирует достичь 70-90% роста EBITDA в текущем году за счет увеличения площади обрабатываемых земель и повышения продуктивности.

"Ключевым фактором улучшения показателей в 2013 году является увеличение земельного банка в прошлом году на 46% - до 120,7 га, а также большая концентрация на высокомаржевых культурах (кукуруза и подсолнух), которые в этом году составят 80% всех посевов", - сообщила компания.

IMC отметила, что также намерена сократить операционные расходы, в том числе, благодаря высокому качеству купленных земель и внедрению современной системы IMC Compass, которые повысят эффективность сбора урожая в новоприобретенных хозяйствах.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году IMC увеличила чистую прибыль на 8% - до 18,7 млн долл. на фоне роста выручки в 3,7 раза - до 75,2 млн долл.

За предыдущие четыре года чистая прибыль компании варьировалась от 1,6 до 17,3 млн долл., а выручка - от около 20 до почти 35 млн долл.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году Industrial Milk Company занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, а также является одним из крупнейших в Украине производителей молока. По последним данным, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 120,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 338 тыс. тонн.

59,08% акций IMC принадлежит Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.

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