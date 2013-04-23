«Бель Шостка Украина» в 2013 году планирует нарастить производство сыров на 16,7%

Одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Украины компания «Бель Шостка Украина» в 2013 году намерена нарастить производство твердых и плавленых сыров до 12-14 тыс. тонн против 12 тыс. тонн в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во вторник сообщила директор по внешним связям "Бель Шостка Украина" Наталья Фесун.

«В 2013 мы планируем произвести 6-7 тыс. тонн твердого сыра и столько же плавленого», - сказала Н.Фесун.

По ее данным, в прошлом году суммарный объем производства сыров в компании составил 12 тыс. тонн, из которых на твердые сыры пришлось 7 тыс. тонн, а на плавленые – 5 тыс. тонн.

При этом, Н.Фесун отметила, что компания продолжит развивать сегмент плавленых сыров, так как спрос на эту продукцию продолжает расти. Она также сообщила, что в 2012 году доля «Бель Шостка Украина» на рынке плавленых сыров увеличилась до 22% с 4% в 2011 году.

Тем не менее, Н.Фесун добавила, что если закупочные цены на сырое молоко стабилизируются и станут приемлемыми для компании, то она увеличит и производство твердых сыров, тогда как сейчас из трех производственных линий по изготовлению сыров работает только одна.

«Если будет позитивно развиваться молочная отрасль в плане сырого молока, и мы сможем купить на рынке достаточное количество молока нужного качества, мы всегда готовы вернуться, увеличить производство твердых сыров. У нас есть все возможности в плане мощностей, опыта, технологий. У нас три линии по производству твердых сыров, сейчас работает одна», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года компания «Бель Шостка Украина» открыла модернизированный цех плавленых сыров, в который инвестор вложил около 1 млн евро.

Справка УНИАН. ПАО «Бель Шостка Украина» (г. Шостка, Сумская область) является частью Группы Bel, выпускает сыры под торговыми марками «Шостка» и «Веселая Коровка» и входит в тройку лидеров рынка.

Група Bel - международная группа, специализирующаяся на производстве сыров, основанная французом Леоном Белем в 1865 году.

В 2007 году Группа Bel купила ВАТ "Шосткинский гормолкомбинат", создав на его основе ПАО «Бель Шостка Украина».

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