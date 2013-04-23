Ограничение наличных расчетов может привести к подорожанию сельхозпродукции – эксперт

Ограничение наличных расчетов, которое может быть введено Нацбанком Украины в мае-июне текущего года, поможет вывести из «тени» взаиморасчеты за сельхозпродукцию, что повлечет за собой ее подорожание.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор агрохолдинга HarvEast Саймон Чернявский.

«В целом идея правильная и хорошая, особенно для государства, так как позволит вывести из «тени» обороты по взаиморасчетам за сельскохозяйственную продукцию. Объемы продаж вырастут за счет легализации «теневых» оборотов, при этом, скорее всего, вырастет цена на сельскохозяйственную продукцию», – отметил он.

По словам С.Чернявского, подобное ограничение удобно для крупных товаропроизводителей, потому что позволит уменьшить работу с наличностью и сократить связанные с этим расходы. Однако для мелких фермерских хозяйств и подсобных хозяйств населения это может создать неудобства ввиду слабого распространения безналичных расчетов и плохо развитой филиальной сети банков в сельской местности.

Как сообщал УНИАН,Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов в мае-июне текущего года без существенных изменений по итогам общественного обсуждения. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.