Минагропрод выступает за ограничение использования сахарозаменителей

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины поддерживает инициативу производителей сахара относительно ограничения использования сахарозаменителей в пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба Минагропрода. При этом в министерстве считают необходимым пересмотр перечня разрешенных к использованию в Украине синтетических сахарозаменителей с учетом опыта стран с развитой экономикой. Минагропрод уже обратился в Кабинет министров с просьбой поручить Министерству здравоохранения провести соответствующую работу.

В пресс-службе напомнили, что сегодня производство, использование и реализация подсластителей в Украине осуществляется только по разрешению Министерства здравоохранения.

Кроме того, в министерстве отметили, что Украина полностью обеспечена сахаром, поэтому в 2012 году этот товар практически в страну не импортировался. Однако излишек сахара на внутреннем рынке сегодня составляет более 500 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Геннадий Бобов в начале апреля зарегистрировал законопроект, которым предлагается запретить ввоз в страну и использование в пищевой промышленности 13 видов сахарозаменителей и подсластителей.