Моршинский завод минеральных вод «Оскар» в 2012 году увеличил прибыль в 1,8 раза

Один из крупнейших производителей минеральных вод в Украине Моршинский завод минеральных вод «Оскар» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 95,7 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, валовая прибыль компании в прошлом году увеличилась на 14% - до 157,4 млн грн, операционная – на 60,5%, до 135,98 млн грн.

При этом чистый доход Моршинского завода минеральных вод «Оскар» в 2012 году вырос до 621,8 млн грн против 518,3 млн грн в 2011 году.

Объем производства минеральной воды на предприятии в прошлом году увеличился до 304,1 млн бутылок, что на 18,4% больше, чем в 2011 году. Реализация данной продукции увеличилась на 16,9% - до 304,1 млн бутылок. При этом выручка от продажи минеральной воды выросла почти на 20% - до 518,9 млн грн.

Справка УНИАН. Моршинский завод минеральных вод «Оскар» начал работу в 1995 году. Сейчас на предприятии работает три линии, которые ежесуточно выпускают 900 тыс. литров минеральной воды. На украинском рынке продукция компании представлена торговой маркой «Моршинская».

100% акций компании принадлежат International Distribution Systems Limited (Британские Виргинские острова).