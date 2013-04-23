Янукович назначил Сеня замминистра аграрной политики и продовольствия
19:06, 23 апреля 2013Агро
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Александра Сеня заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Напомним, до этого назначения А.Сень был заместителем министра аграрной политики и продовольствия.
Как сообщал УНИАН, в конце марта В.Янукович освободил от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Михаила Чужмира, который бил назначен на эту должность в сентябре 2012 года.
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