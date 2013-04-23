Янукович назначил Сеня замминистра аграрной политики и продовольствия

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Александра Сеня заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Напомним, до этого назначения А.Сень был заместителем министра аграрной политики и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, в конце марта В.Янукович освободил от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Михаила Чужмира, который бил назначен на эту должность в сентябре 2012 года.