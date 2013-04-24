Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы

Министерство аграрной политики Украины и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году, причем объем экспорта может составить до 0,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Саблук.

«Мы последние два года никаких лимитов на экспорт не вводили, и зернотрейдеры не провоцировали нас на то, чтобы мы вводили какие-то запретительные действия. Все контракты выполнены», – отметил В.Саблук.

По его словам, объем экспорта в 0,5 млн тонн – весьма оптимистичная цифра. «Это очень оптимистично, если по сусекам наскребут – с элеваторов, у населения. Наиболее вероятный объем экспорта – 0,2-0,4 млн тонн», – сказал чиновник.

При этом он отметил, что экспорт уже начался. «Сегодня и вчера уже выходили на погрузку», – сказал В.Саблук. Он также добавил, что решение о возобновлении экспорта во многом продиктовано оценкой состояния озимых и наличием запасов в Аграрном фонде. «Главное теперь, чтобы не случилось разрыва контрактов с хлебопеками, которые имеют соглашения с конкретными собственниками зерна», – отметил В.Саблук.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов высказал УНИАН мнение, что возобновление экспорта в полном объеме особого ажиотажа на рынке не вызовет, так как трейдеры не могут предложить переработчикам достаточную цену, ведь цены на пшеницу на внутреннем рынке превышают мировые.

«Это не вызовет какого-то большого торгового бума, потому что внутренние цены на сегодня высокие. Переработчики в Украине платят на 250-300 грн больше, чем сегодня могут предложить трейдеры. Это пробка, которая будет закрывать внутренний украинский рынок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что решение о дополнительном экспорте пшеницы из Украины, которое было отложено в связи со сложными погодными условиями и необходимостью подсчета зернового баланса, может быть принято уже на этой неделе.

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