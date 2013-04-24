В магазинах больше воруют сотрудники, чем покупатели — эксперт

В украинских магазинах больше воруют сотрудники, чем покупатели, а доля воровства в обороте торговых сетей колеблется в пределах 0,15-0,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители розничных сетей в ходе XI Retail Industry Forum 2013 в среду.

По словам председателя правления сети «Фуршет» Евгения Кулинича, воровство в открытых зонах магазинов существовало всегда, особенно в кризисное время.

Он отметил, что больше воруют сотрудники магазинов, нежели покупатели. Для борьбы с этим явлением сеть работает со службой безопасности, а также разрабатывает различные стимулы для повышения эффективности сотрудников.

По оценкам Е. Кулинича, доля украденных товаров в обороте торговой сети составляет 0,3-0,7%.

Директор компании «Спортмастер-Украина», развивающей сеть магазинов товаров для спорта «Спортмастер», Владимир Якимчук также признает существование такой проблемы. Он отметил, что все зависит от расположения магазинов. К примеру, наиболее неблагополучное место в Киеве — это торговый центр «Большевик», расположенный в криминогенном районе. Среди проблем он также выделил нескоординированность работы служб безопасности торговых центров и ритейлеров.

По оценкам директора компании, доля украденных товаров в обороте торговой сети составляет 0,15-0,25%.

При этом порядка 70% потерь вызвано умышленными или неумышленными действиями сотрудников, отдельным блоком стоит воровство на кассе.

В. Якимчук считает, что если активно заниматься этим вопросом, потери можно снизить, но полностью избавиться от данной проблемы практически нереально.