Минагропрод и зернотрейдеры готовят к подписанию новый меморандум о сотрудничестве

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и зернотрейдеры разрабатывают и готовят к подписанию новый, более совершенный меморандум о сотрудничестве на будущий маркетинговый год (МГ).

Об этом УНИАН сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Виталий Саблук.

«На следующий год мы готовим еще более совершенный меморандум – с большим объемом полномочий. Документ будет интересен для обеих сторон – министерства и трейдеров. Это будет большой документ с большим кругом обязательств», - сказал В.Саблук

Он также добавил, что на протяжении последних двух лет министерство и зернотрейдеры работают в режиме выполнения меморандумов и полностью удовлетворены таким сотрудничеством. «Мы хорошо чувствуем друг друга. Мы встречаемся каждые две недели, анализируем ситуацию, наши возможности», - сказал директор департамента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы, приостановленном вследствие сложных погодных условий и опоздания с началом весенне-полевых работ. Ориентировочный дополнительный объем экспорта до конца маркетингового года может составить, по оптимистическим оценкам, до 0,5 млн тонн.