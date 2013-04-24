Кабмин хочет сократить количество разрешительных документов на рынке пищевых продуктов

Кабинет министров Украины разработал законопроект, который предусматривает сокращение количества документов разрешительного характера, которые должны получать операторы рынка пищевых продуктов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, законопроект, в частности, предусматривает сокращение сертификации продуктов пчеловодства, уменьшение количества справок, заключений, которые имеют признаки документов разрешительного характера, но не внесены в Перечень документов разрешительного характера.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Верховной Радой будет сокращена аттестация производств молока, молочного сырья и молочных продуктов, а также рыбной продукции.

В Минагропроде считают, что подобное нововведение окажет положительное влияние на рыночную среду, обеспечит права и интересы субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также будет отвечать принципам государственной регуляторной политики.