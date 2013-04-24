Украина и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран 24 апреля подписали Протокол о намерениях в секторе сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минагропрода.

Согласно сообщению, этот документ будет способствовать развитию двусторонней торговли сельхозпродукцией, привлечению инвестиций, обмену информацией по производству сельхозкультур, развитию сотрудничества в животноводстве и ветеринарной медицине, а также в производстве органической продукции.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2012 году Украина экспортировала в Иран продукции на сумму 1,2 млрд долл., что на 3,3% больше, чем в 2011 году. Импорт из Ирана в прошлом году вырос до 67,4 млн долл., превысив показатель 2011 года на 44,9%.

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