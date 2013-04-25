Азаров предлагает выкупать неиспользуемые земельные паи и "делать пастбища"

Кабинет министров Украины предлагает выкупать неиспользуемые земельные паи для общественных нужд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения детского дома семейного типа в селе Лычанка Киевской области.

«Если 5-7 лет не используется земля - мы выкупаем за определенную, строго установленную цену, объединяем и делаем пастбище, например», - сказал Н.Азаров.

По словам премьера, в настоящее время у сельских жителей растет поголовье крупного рогатого скота, но не хватает пастбищ для выпаса.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году оформлено и выдано 62 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки взамен сертификатов на право собственности на земельный пай. В результате земельной реформы 6,92 млн граждан Украины получили право на земельную долю, из них 6,82 млн человек получили сертификаты на право на земельный пай.

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