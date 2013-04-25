«Калсберг Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 6,2%

Один из крупнейших производителей пива в Украине компания «Калсберг Украина» по итогам 2012 года получила чистую прибыль в размере 512,9 млн грн, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, валовая прибыль предприятия в указанный период выросла на 9,8% - до 1,5 млрд грн, а операционная - увеличилась на 3,8% – до 666,5 млн грн.

При этом чистый доход комбината в 2012 году составил 3,3 млрд грн, что на 2,7% меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Производство «Калсберг Украина» в Украине представлено тремя пивоварнями: Киевской, Запорожской и Львовской. Суммарная производственная мощность всех трех заводов — около 1 090 млн литров пива в год, что составляет примерно 22,3% от общего количества выпускаемого пива в Украине.

Собственником «Калсберг Украина» является Carlsberg Group - одна из ведущих пивоваренных групп в мире.