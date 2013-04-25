Одесский коньячный завод в 2012 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза

Одесский коньячный завод, входящий в состав одной из крупнейших компаний – производителей алкогольных напитков Global Spirits, по итогам 2012 года получил 6,5 млн грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, валовая прибыль предприятия за указанный период сократилась на 26,2% - до 110 млн грн, а операционная - увеличилась на 25,9%, до 18,96 млн грн.

При этом чистый доход предприятия в 2012 году составил 281,8 млн грн, что на 29% меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Продукция Одесского коньячного завода представлена на украинском рынке торговой маркой «Шустов». Мощность завода составляет до 100 декалитров абсолютного алкоголя в сутки.

Global Spirits — крупнейший в Восточной Европе международный алкогольный холдинг. В состав Global Spirits входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия).

Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.