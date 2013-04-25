Украина и Финляндия будут сотрудничать в рыбном, лесном хозяйствах и производстве биотоплива

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк и члены парламентской делегации Финляндской Республики в ходе официальной встречи 24 апреля договорились о сотрудничестве между странами в рыбном и лесном хозяйствах, а также в производстве биотоплива.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Украина заинтересована во внедрении инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства, в частности, в сфере раководства. Также Финляндия имеет положительный опыт устойчивого управления лесами, поэтому мы заинтересованы в совместной реализации соответствующего проекта технической помощи. Кроме того, Украина заинтересована в анализе состояния и перспектив производства биодизеля, биоэтанола, биогаза и других видов альтернативного топлива и нетрадиционных источников энергии, которые существуют в Финляндии», - цитирует пресс-служба И.Бисюка.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Минагропрод рассматривает возможность разработки программы сотрудничества в сфере лесного хозяйства между министерствами, а также не исключает создания отдельной рабочей группы и подписания меморандума о соответствующем сотрудничестве.

По данным Минагропрода, товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Финляндией в 2012 году составил 15,7 млн долл., а за 3 месяца текущего года – 3,3 млн долл., из которых 2,9 млн долл. приходится на импорт, а 0,4 млн долл. – на экспорт.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году выручка от экспорта товаров из Украины в Финляндию сократилась на 8,9% по сравнению с 2011 годом и составила 48,2 млн долл., а импорт уменьшился на 7,2% - до 485,2 млн долл.