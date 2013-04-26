Евразийская экономическая комиссия снизит спецпошлину на карамель, в том числе из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о снижении действующей ставки специальной пошлины на карамель в странах Таможенного союза (ТС) на 20,6 долл. в два этапа в течение 2013 г. – до 273,5 с 294,1 долл. за 1 тонну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра по торговле ЕЭК, с 15 июня 2013 г. спецпошлина будет снижена до 283,8 долл. за 1 тонну, с 15 декабря 2013 года – до 273,5 долл. за 1 тонну.

Согласно сообщению, соответствующее решение комиссия ЕЭК приняла 26 апреля по итогам повторного специального защитного расследования.

Также комиссия приняла решение распространить действие спецпошлины на импорт карамели из Бразилии.

“Снижение произойдет в два этапа: с 15 июня 2013 года – до 283,8 долл. США за 1 тонну, а с 15 декабря 2013 года – до 273,5 долл. США за 1 тонну... Также в ходе расследования было установлено, что доля импорта карамели из Бразилии превысила пороговую отметку в 3% от общего объема импорта карамели, и теперь на нее также будет распространяться действие этой специальной защитной меры», - сказал министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

В пресс-службе министра отметили, что по результатам повторного специального защитного расследования Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК пришел к выводу, что действие специальной защитной меры в отношении импорта карамели оказало положительное влияние на отрасль.

“В 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. на фоне снижения объема потребления карамели в ТС на 4,1% объем ее производства в странах ТС оставался практически неизменным, а объем реализации карамели увеличился. При этом снижение объема импорта карамели на 30,7% позволило увеличить долю товара стран ТС на 5,1 п.п.”, - сообщает пресс-служба.

В тот же период средневзвешенная отпускная цена сократилась на 1,3% на фоне более значительного снижения себестоимости (на 11,4%), что позволило предприятиям увеличить уровень рентабельности до 4,4%, в то время как в 1-м полугодии 2011 г. они терпели убытки.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в ТС действует ставка специальной пошлины на карамель в размере 294,1 доллара США за 1 тонну.

Повторное специальное защитное расследование было начато в связи с запросом украинских предприятий ДП «Кондитерская корпорация «ROSHEN», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» и ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка».