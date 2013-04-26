Кабмин утвердил объем резервного семенного фонда

Кабинет министров Украины утвердил суммарный объем государственного семенного фонда в размере 134 тыс. тонн, что составляет не менее 5% от общей потребности государства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, полностью фонд будет сформирован к 2020 году за счет ежегодного пополнения на 15 тыс. тонн семян.

В министерстве пояснили, что семенной фонд позволит осуществлять льготное обеспечение сельхозпредприятий, которые не производят семена или имеют ограниченные возможности для его производства.

Кроме того, в Минагропроде напомнили, что по состоянию на 1 апреля текущего года в Государственном резервном семенном фонде имеется 10,2 тыс. тонн семян яровых культур, в том числе 0,452 тыс. тонн пшеницы и 3,022 тыс. тонн ячменя, а также 2,185 тыс. тонн кукурузы, 0,221 тыс. тонн подсолнечника, 0,351 тыс. тонн гороха, 0,429 тыс. тонн гречихи, 0,592 тыс. тонн проса, 1,564 тыс. тонн сои, 0,716 тыс. тонн овса и 0,722 тыс. тонн картофеля.

Этот запас, по данным министерства, позволяет провести сев на площади около 200 тыс. га, что составляет 40% от прогнозируемых площадей пересева озимых культур.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году резервный семенной фонд был сформирован в объеме 5,15 тыс. тонн, в том числе пшеницы в объеме 4,7 тыс. тонн и ячменя — 0,45 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 1999 году, выполняя постановление Кабинета министров «О мерах пополнения государственного семенного страхового фонда», на основе Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" было создано дочернее предприятие - "Государственный семенной страховой фонд". В 2004 году, для расширения сферы деятельности в обеспечении семенами сельскохозяйственных товаропроизводителей и удобства партнеров, дочернее предприятие путем реорганизации было преобразовано в государственное предприятие "Государственный резервный семенной фонд Украины".

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