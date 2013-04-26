Миндоходов считает целесообразным введение 7% НДС для аграриев и изменение системы оценки земель

Министерство доходов и сборов Украины в рамках дискуссии о возможном пересмотре льгот для сельхозпроизводителей считает целесообразным введение налога на добавленную стоимость (при поставке продукции собственного производства) по ставке 7%, а также внедрение нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения с учетом коэффициентов индексации и дифференциации для разных видов сельхозпроизводства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Сумма предоставленной льготы по НДС не отвечает темпам роста отрасли. Начиная с 2007 года, такие льготы растут в среднем на 40% в год, при этом рост объемов сельхозпродукции с 2007 года не превышает 20% (кроме урожайных 2008 и 2010 годов)», - сообщили в Миндоходов.

По словам специалистов министерства, существующий льготный режим по НДС позволяет аграриям оставлять этот налог в своем распоряжении, отмечают в Миндоходов. «Только в 2012 году в распоряжении сельхозпроизводителей осталось 14,732 млрд грн. Кроме того, предприятия получают компенсацию от перерабатывающих предприятий за поставленное мясо в живом весе и молоко. Источник этих компенсаций – не выплаченный в бюджет НДС. Сумма такой компенсации в 2012 году составила 1,077 млрд грн», - сообщили в Миндоходов и предложили обсудить возможность перехода на обложение налогом на добавленную стоимость по сниженной ставке в размере 7% операций по поставке сельхозпродукции собственного производства.

Кроме того, Миндоходов предлагает реформировать фиксированный сельхозналог, расчет которого ведется на основании нормативной денежной оценки земель, зафиксированной еще в 1995 году. «Миндоходов считает оправданным внедрить нормативную денежную оценку земель сельхозназначения с учетом коэффициентов индексации и дифференциации для разных видов сельхозпроизводства», - подчеркнули в министерстве.

Предлагаемые новшества, как отмечают в министерстве, разработаны рабочей группой в составе специалистов Миндоходов, Министерства финансов и Минэкономразвития в рамках выполнения Национального плана действий на 2013 год и Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, предполагающих инвентаризацию существующей системы налоговых льгот и детальный анализ их эффективности. Вместе с тем, такая работа может быть предметом дискуссии, участие в которой предлагается всем заинтересованным сторонам.

«Специалисты Министерства доходов и сборов готовы к сотрудничеству с представителями аграрного бизнеса и профильных бизнес-ассоциаций для обсуждения вопроса повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли посредством усовершенствования налоговой политики в этой сфере», - отмечают в Министерстве.

Процесс инвентаризации налоговых льгот, по мнению специалистов Миндоходов, – длительный и требует анализа эффективности «не по состоянию на конкретную дату, а в динамике».

Инвентаризация льгот в аграрной сфере, подчеркивают в Миндоходов, с одной стороны должна сохранить государственную поддержку сельхозпроизводителей, с другой – не допустить использования отрасли в схемах уклонения от уплаты налогов. Именно поэтому сейчас рассматриваются несколько вариантов реформирования льготных налоговых режимов.

Как сообщал УНИАН, в конце марта министр доходов и сборов Украины Александр Клименко предложил рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот отдельным отраслям народного хозяйства на заседании Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов. Первое заседание Инвестсовета может состояться уже в мае текущего года.