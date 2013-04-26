Первым замглавы правления государственной зерновой корпорации назначен депутат от ПР Павел Климец

Министерство аграрной политики и продовольствия назначило первым заместителем главы правления «Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины» (ГПЗКУ) народного депутата от Партии регионов Павла Климца.

Об этом сказано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о назначении принято 23 апреля 2013 года.

Ранее П.Климец занимал должность президента алкогольной компании «Олимп».

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Минагропрод уволил с поста первого заместителя главы правления ГПЗКУ Андрея Барсука.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта, создана правительством Украины в августе 2010 года.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

ГПЗКУ в 2012 году сократила чистый убыток в 10,8 раза - до 54,8 млн грн.