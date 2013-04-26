Депутат предлагает реформировать Аграрный фонд в акционерное общество

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев предлагает Верховной Раде реформировать Аграрный фонд из государственного учреждения в публичное акционерное общество.

Согласно внесенному им законопроекту (№2916, зарегистрирован 24 апреля 2013 года) «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (относительно усовершенствования деятельности Аграрного фонда)», фонд из бюджетной организации, которая осуществляет некоммерческую деятельность, должен стать подотчетным и подконтрольным центральному органу исполнительной власти предприятием, реализующим государственную аграрную политику и политику в сфере сельского хозяйства.

При этом О. Царев предлагает расширить функции Аграрного фонда, предоставив ему право проводить лизинговые операции и осуществлять инвестиционную деятельность.

В пояснительной записке к законопроекту депутат отмечает, что Кабмин может привлечь средства для покупки акций первичной эмиссии Аграрного фонда путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия в рамках «Государственной программы активизации развития экономики в 2013-2014 годах» планирует создать на базе Аграрного фонда ПАО «Агрофинфонд».

Справка УНИАН. Аграрный фонд, созданный в 2005 году, выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.