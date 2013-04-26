Госземагентство предлагает включить фермеров в перечень покупателей земли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает включить в перечень покупателей земли сельскохозяйственного назначения членов фермерских хозяйств (физических лиц).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госземагентства, такая норма содержится в новой редакции законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», учитывающей предложения общественности и экспертов.

Согласно сообщению, данное положение предложено с целью распространения фермерского движения и увеличения количества фермерских хозяйств.

В новой редакции документа частично изменилась статья по определению субъектов оборота земель сельскохозяйственного назначения, в круг которых включены граждане, юридические лица, органы местного самоуправления и органы государственной власти.

Также в законопроекте конкретизированы статьи по консолидации земель в части процедуры ее проведения, а именно: принятие соответствующих решений, предоставление разрешения на проведение консолидации земель и утверждения проекта.

В законопроект включена статья по обмену земельными участками сельхозназначения как одного из путей формирования семейных и фермерских хозяйств.

Документ также содержит определение равноценных земельных участков как земельных участков сельхозназначения, расположенных в одном или в смежных земельных массивах, одного вида целевого назначения, нормативная денежная оценка которых одинаковая или отличается не более чем на 10%.

В ведомстве отметили, что предлагается изменить порядок купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. В частности, законопроект содержит три статьи по процедуре купли-продажи. А именно: регистрация продавцов земельных участков сельхозназначения на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений; выдача справки покупателям земельных участков и регистрация покупателей на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений; и порядок продажи земельного участка сельхозназначения частной собственности.

Кроме того, документом урегулирован вопрос отчуждения земельных участков сельхозназначения или долей в праве общей собственности на земучасток собственниками, которым согласно законодательству они не могут принадлежать на праве собственности.

По данным пресс-службы, Госземагентство предлагает министру аграрной политики и продовольствия создать рабочую группу по доработке законопроекта с привлечением специалистов Минсоцполитики, Миндоходов, Минюста, Минэкономразвития, Минфина, Государственного земельного банка.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов 5 апреля опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно законопроекту, покупать сельхозземли могут граждане Украины, которые на протяжении трех лет проживают в местности, на территории которой продается земельный участок (совет, район), которые хотят преимущественно собственным или семейным трудом вести самостоятельное товарное сельхозпроизводство, имеют опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства. Кроме граждан, покупателями сельхозземель могут быть государство в лице органов исполнительной власти; территориальные общины в лице сельских, поселковых, городских советов и Государственный земельный банк. Юридических лиц в списке тех, кто имеет право на покупку земли, нет.

Правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте до июля 2013 года.

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