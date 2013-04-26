В Киеве планируют урегулировать работу автокофеен

Киевская городская госадминистрация подготовила проект решения Киевсовета, которым предусматривается урегулировать работу автокофеен в столице, а также другой передвижной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Людмила Денисюк.

Она отметила, что автокофейни появились недавно, лишь 2-3 года назад, но сегодня приобрели массовый характер, причем, есть пробелы в законодательстве, в частности относительно урегулирования безопасности их работы для горожан.

“У нас нет на сегодняшний день документов, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности наших горожан. А мы знаем, что больше 90 процентов автокофеен сегодня работают на газовом оборудовании, а это оборудование не регулируется техническими условиями, которые должны быть”, - отметила Л.Денисюк.

Она напомнила, что на днях случился пожар на Подоле, где, по ее словам, взорвалась именно автокофейня.

“Прежде всего, должна быть безопасность жителей, чтобы не было повторного взрыва, как это произошло на Подоле. Безусловно, сейчас будут проверки таких автокофеен, и они начались”, - отметила представитель КГГА.

В то же время, она подчеркнула, что вопрос безопасности киевлян требует безотлагательного решения, потому подготовленный в администрации проект решения Киевсовета будет подан на ближайшее заседание сессии. Л.Денисюк также сообщила, что городская власть направила обращение в Госгорпромнадзор и Научно-исследовательский институт транспорта, чтобы они наработали технические условия для работы передвижной торговли, где используется газовое оборудование, а также другие документы относительно безопасности торговли в таких передвижных точках.

“Мы можем говорить о том, что если будет рассматриваться проект решения в Киевсовете, и не будут предоставлены документы от экспертов, подтверждающие безопасность деятельности, то мы будем принимать решение, что торговать из автокофеен, которые используют газовое оборудование, будет запрещено”, - сообщила Л.Денисюк. То есть она не исключает, что КГГА примет решение, которым приостановит деятельность автокофеен с газовым оборудованием.

Сейчас, по официальным данным КГГА, в Киеве работает около 300 автокофеен. В то же время Л.Денисюк заметила, что в Администрации считают, что реально их намного больше в городе.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Киеве на Контрактовой площади сгорела автокофейня «Таврия Пикап». Автомобиль уничтожен огнем полностью. Никто из граждан не пострадал.