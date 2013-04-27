В 13 населенных пунктах двух областей остаются подтопленными 56 приусадебных участков

В 13 населенных пунктах Киевской и Волынской областей в результате весеннего половодья и подъема грунтовых вод наблюдается частичное подтопление 56 дворов и приусадебных участков.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели продолжают откачивать воду на придомовых территориях.

За сутки откачано 1940 куб. м воды (всего с 2.04.2013 года откачано 1 млн. 101 тыс. 180 куб. м воды).

По информации «Укравтодора», проезд автодорогами государственного и регионального значения обеспечен. Только на двух дорогах местного значения в Киевской и Черниговской областях ограничено движение транспортных средств.

Кроме того, на некоторых реках продолжается развитие половодья.

В низовье Днестра сохраняются опасные отметки, при которых происходит частичное подтопление прирусловых территорий (сельхозугодий), хозяйственных объектов (Беляевский р-н, Одесская обл.); в створе поста Маяки уровень воды на 4 см превышает отметку выхода воды на трассу Одесса-Рени.

В ГСЧС Украины в круглосуточном режиме работает рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.