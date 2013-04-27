Фирташ: система контроля качества импорта фактически не действует

Украина должна повысить требования к качеству импортируемой и производимой в стране продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации работодателей Украины, об этом заявил глава Федерации работодателей Дмитрий Фирташ в Кировограде во время встречи с руководителями и собственниками более 100 предприятий региона, а также руководством Кировоградской области.

«Украина должны усилить контроль за качеством продукции, в первую очередь, продовольствия. Мы должны понимать, какие продукты поступают в продажу, как они влияют на здоровье людей. Это касается и импорта, и продукции, которая производится в Украине», – сказал Д.Фирташ.

Глава ФРУ отметил, что система контроля за качеством ввозимой продукции фактически не действует. Украина признает сертификаты качества, которые выдаются в других странах, и не проводит проверку завозимых товаров.

Для разработки требований к качеству продукции при Федерации работодателей Украины создан Комитет технического регулирования, в состав которого входят представители отраслевых организаций работодателей и представители правительства.

«Задача комитета – создать систему технического регулирования качества и безопасности продукции, которая ввозится и продается в Украине. Эта система позволит не только защититься от некачественного импорта, но и поднять планку по качеству для внутренних производителей», – пояснил Д.Фирташ.

По его словам, если украинские производители повысят качество производимой продукции, то станут более конкурентоспособными и смогут усилить позиции на внутреннем и внешнем рынках.

«Чтобы усилиться на внешних рынках, украинские производители должны поднять качество», – подчеркнул Д.Фирташ.