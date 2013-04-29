Украина вводит на 5 лет антидемпинговую пошлину на импорт лимонной кислоты из Китая

Украина вводит антидемпинговую пошлину в размере 8,15-24,74% на импорт лимонной кислоты из Китая сроком на 5 лет.

Об этом говорится в решении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№80 от 27 апреля 2013 года).

Согласно решению комиссии, окончательные антидемпинговые меры применяются путем введения окончательной антидемпинговой пошлины сроком на пять лет. В частности, для китайского экспортера-производителя лимонной кислоты компании «Кофко Биокемикал (Анхуи) Ко. Лтд» пошлина применяется в размере 8,15%, для других экспортеров -24,74%.

Импорт на таможенную территорию Украины товара без сертификата о происхождении осуществляется с уплатой окончательной антидемпинговой пошлины по ставке 24,74%.

Данные меры применяются с момента вступления в силу решения комиссии. Решение вступает в силу через 30 календарных дней со дня опубликования.