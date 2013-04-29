Государственная зерновая корпорация в 1-м квартале получила 42,7 млн грн убытка

Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) по итогам января-марта 2013 года получила чистый убыток в размере 42,7 млн грн, тогда как 1-й квартал 2011 года предприятие закончило с 34,2 млн грн чистой прибыли.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль ГПЗКУ за отчетный период сократилась на 43,7% - до 30,6 млн грн, а операционная - упала почти в 7 раз - до 6,1 млн грн.

При этом чистый доход корпорации в 1-м квартале текущего года составил 132,9 млн грн, что на 5,8% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ в 2012 году получила чистый убыток в размере 54,8 млн грн, что в 10,8 раза меньше по сравнению с убытком в 590,5 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта, создана правительством Украины в августе 2010 года.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.