Власть надеется, что украинское молоко в ближайшее время получит доступ на рынок ЕС

Украина надеется на открытие в ближайшее время доступа для своего молока и молочной продукции на рынки Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, об этом представители украинской делегации во главе с первым вице-премьером заявили в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Дачианом Чолошом.

“Представители правительства Украины… заверили в готовности максимально сотрудничать с профильными подразделениями Европейской Комиссии для обеспечения открытия в ближайшее время доступа на рынки ЕС для молока и молочной продукции из Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов, на рынок ЕС.

Украинская молочная продукция пока не получила доступа на рынок ЕС. Требования европейской стороны для открытия рынков для украинской молочной продукции предусматривают инвентаризацию всего украинского стада.