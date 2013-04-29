Украинские аграрии закончат сев яровых до середины мая

Сев поздних яровых зерновых и зернобобовых культур должен завершиться к середине мая, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

Так, по словам главы министерства, к 29 апреля основные яровые посеяны на площади 5 млн га, или 62% от прогноза.

«Сейчас продолжается сев поздних яровых зерновых и зернобобовых культур. Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,2 миллиона гектаров, или 47% от прогноза; сахарная свекла - 0,23 млн га, или 79%; подсолнечник - 2,5 миллиона га, или 64%; и соя – 0,41 млн га, или 29%. Мы ожидаем, что уже к середине мая на всей территории Украины сев основных яровых культур завершится», - сказал Н.Присяжнюк.

Министр также проинформировал, что на сегодня аграрии обеспечены 1,3 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 131% от потребности и на 16% превышает уровень прошлогодней обеспеченности. При этом сельхозпроизводители на 99% обеспечены средствами защиты растений.

Как сообщал УНИАН, к 23 апреля аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми культурами 2,6 млн га, или 89% от прогноза.

В связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

Прогноз пересева озимых составляет 300-500 тыс. га против 2 млн га в 2012 году.